Savona: bando d’asta pubblica per la locazione di immobili, non residenziali, nel "Complesso Balbontin"

Avrà luogo il 1° ottobre 2019, alle ore 10, presso la sede di A.R.T.E Savona, in via Aglietto 90, l’Asta Pubblica - con aggiudicazione in locazione in favore del soggetto che avrà presentato l’offerta più elevata - per la locazione di immobili ad uso non residenziale siti in Savona, nel Complesso di nuova costruzione denominato “Balbontin”, in Via Aglietto, Corso Ricci, Via dei Partigiani e Piazza Garelli (aree ex Balbontin), di proprietà della stessa A.R.T.E. Savona .