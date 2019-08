Strade provinciali 'invase' dalla vegetazione, il sindaco di Pontinvrea Camiciottoli attacca: "Una cosa inaudita"

"Negli anni passati, dopo l'assurda riforma Del Rio, che svuotava di risorse e competenze la provincia, abbiamo sempre provveduto come Comune al taglio dell'erba lungo il tratto della strada provinciale che attraversa il nostro territorio dando un grande segnale di collaborazione verso palazzo Nervi".

"Quest'anno, coscienti del fatto che la provincia di Savona ha ricevuto dal Ministero degli Interni oltre tre milioni per la manutenzione di scuole e strade abbiamo atteso fiduciosi che venissero effettuati i lavori di manutenzione anche sul tratto che attraversa il nostro comune - prosegue - Mi tocca prendere atto mio malgrado che alla fine di agosto, solo alcuni Comuni dell'entroterra sono stati toccati dall'opera di manutenzione stradale da parte della Provincia, e questo apre una riflessione, ci sono comuni di serie A e di serie B? Non si è stati in grado di fare una programmazione puntuale per soddisfare le esigenze di tutti i Comuni?".