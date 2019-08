Albissola, stanziati 230mila euro dalla Regione per la messa in sicurezza e il ripristino della Passeggiata degli Artisti (VIDEO)

La mareggiata dello scorso 29 e 30 ottobre avevano colpito anche Albissola Marina e in particolare la Passeggiata degli Artisti, l'Aurelia in corso Bigliati e in viale Matteotti con l'inondazione delle infrastrutture pubbliche e l'allagamento del sottopasso pedonale di piazza del Popolo oltre ai danneggiamenti del molo S. Antonio e l'erosione della scarpata del rilevato della Margonara (sede di parcheggio pubblico).

Dopo essere state trasmesse prontamente alla Regione Liguria le schede di rilevazione dei danni e dei relativi interventi risarcitori, l'amministrazione Nasuti ha ricevuto un contributo dell'importo di 230mila euro che consentirà di ripristinare e mettere in sicurezza la Passeggiata degli Artisti nel tratto compreso tra il rio Basci ed il molo Sant'Antonio.

"Finalmente sono arrivati i finanziamenti che tanto aspettavamo, li useremo per ristrutturare il nostro preziosissimo lungomare degli Artisti - spiega il vicesindaco e assessore alla cultura del comune di Albissola Marina Nicoletta Negro - oltre al rifacimento di una parte del verde che è stato molto danneggiato. Abbiamo ripristinato il sottopasso artistico, ed è di nuovo molto bello, siamo contenti e stiamo lavorando per avere tutto pronto entro Natale".