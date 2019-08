E' stato lanciato l'allarme intorno alle 23.30 per un'auto ribaltata su un fianco in via Alessandria ad Albisola Superiore.

Immediato l'intervento della Croce Verde albisolese, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto una coppia di anziani, marito e moglie.

L'uomo 82 anni e la donna 69, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Da chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento del mezzo.