Lo sport valbormidese piange la scomparsa di Renzo Gillardo

La comunità di Millesimo e lo sport valbormidese sono in lutto per la scomparsa di Renzo Gillardo. Imprenditore classe 1932, titolare dell'omonimo mobilificio aperto nel 1963 e rimasto in attività fino al 1987, nonché fondatore nel 1977 della società di atletica che porta il suo nome "Atletica Gillardo".