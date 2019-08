A Gorra il 1° settembre si festeggia Santa Rosalia

Gorra si prepara ad ospitare, il 1° settembre, le tradizionali celebrazioni per Santa Rosalia.

Il programma della giornata prenderà il via alle 18 con la Santa Messa nella Cappella di Santa Rosalia. A seguire la processione per le vie della frazione finalese.

Il tutto si concluderà con un rinfresco a offerta libera il cui ricavato servirà proprio per i restauri degli arredi della Cappella.

Ma non è ancora tutto: infatti, in questo momento importante per la comunità di Gorra, che il 1° settembre coniugherà devozione e convivialità, verranno anticipati alla comunità alcuni importanti eventi per il prossimo anno.

Infatti nel 2020 la Cappella celebrerà i suoi 390 anni di storia dalla fondazione, avvenuta nel 1630. E proprio in occasione della festa del 1° settembre dedicata alla Santa si avranno le prime comunicazioni dedicate ai festeggiamenti per l'anniversario.