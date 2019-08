Quiliano, inizia Agrigusta, il programma di mercoledì 28 agosto

Prende il via domani Agrigusta a Quiliano, ecco il programma di mercoledì 28 agosto:

Piazza Costituzione ore 17.00 / 19.00 - Sala consiliare: Tavola rotonda"Outdoor e Sport per Tutti" - Turismo esperienziale : idee realizzate nel Finalese e Progetti di rete. A cura del Consorzio Finale Outdoor Resort

- Comprensorio Outdoor del Savonese: idee in corso . Mauro Giogli, guida ciclo-turistica e tecnico allenatore FCI - Un servizio h 24 unico in Italia +39 338 16 29 347 Alta Via dei Monti Liguri . Claudio Simonetti, Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri, autore della Guida in rete Liguria a piedi e in MTB

- Impresa, sport e outdoor. Paolo Prefumo, SportArt Savona

- Lo sport dei Campioni: incontro con Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 400 m stile libero ai Giochi Paralimpici di Rio 2016. Con Roberto Pizzorno delegato CONI e Giuseppe Corso Comitato Paralimpico Regionale

ore 18.00 Apertura “Area Giochi per bambini”

ore 19.00 - Apertura spazio degustativo e apericena “Local Food”

ore 19.00 / 21.00 - Palazzetto dello Sport Dimostrazioni sportive dei settori della Polisportiva Quiliano “The best of....” premiazione degli atleti della Polisportiva Quiliano che si sono distinti nel 2018/2019

ore 21.00 - Associazione ArtGroup "Musica e bolle di sapone" a cura della Polisportiva Quiliano Ginnastica Ritmica

ore 21.30 - Spettacolo teatrale: Il mito di Platestofene “La morte gioca a scacchi ma all'occorrenza anche a piripetta annusa” Mangustopodi Astratti

“Local Food” e ristorazione della manifestazione

Piazza Costituzione 28-29-30 agosto

Polisportiva Quiliano: chiosco bar, panini e dolci

Quiliano&Valleggia: fritto misto

Agrihamburgeria Street Food organizzato da Coalvi

Azienda Agricola “La Magnolia”: ruota De.CO

Pesca di Beneficenza realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano per campagna WWF "Stop plastica in mare" Villa Maria

Pachanama Mostra collettiva di scultura e pittura a cura di Francesca Bogliolo. Dal 28 agosto al 1° settembre ore 18.30-22.30

Apertura straordinaria della Biblioteca Civica A. Aonzo - ore 20.30-23.00