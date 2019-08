Alassio, Jan Casella: "Battuta sui tedeschi infelice, Galtieri chieda scusa"

Una battuta puramente scherzosa, ma forse un po' inopportuna e di certo non esattamente "politically correct": "Per fare smettere di mugugnare gli alassini ci vorrebbe un'invasione da parte dei tedeschi, loro sì che sanno come sistemare le cose".

L'ha detta il vicesindaco Angelo Galtieri durante un'intervista a una tv locale dell'imperiese.

Ecco la replica del consigliere di "Alassio Volta Pagina" Jan Casella: "Galtieri chieda scusa

Sono davvero sorpreso (in negativo) dalle parole di Galtieri, e lo stupore è ancora maggiore perché arriva da colui che rappresenta la città e che da anni ha in tasca la tessera dell' ANPI. So che Galtieri non è un simpatizzante nazista, ma si tratta di una battuta davvero grave, fatta in un momento storico in cui l'attenzione nei confronti di ogni rigurgito reazionario dev'essere massima.

Su certe cose non si deve scherzare, Galtieri dovrebbe chiedere scusa, considerato l'altissimo prezzo di sangue e dolore pagato dall'Italia in generale e dal comprensorio albenganese in particolare, e prestare maggior attenzione in futuro, visto che rappresenta tutta la città. Il "mugugno" è comunque segno di vitalità in una comunità, e il miglior modo per affrontarlo è quello del dialogo, dell'ascolto e della buona amministrazione: neanche per scherzo si deve mai richiamare il periodo più tragico della nostra storia. La nostra città, l'unica invasione tedesca di cui avrebbe bisogno è quella turistica che porta vitalità e benessere".