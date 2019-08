Pontinvrea, le preoccupazioni di Camiciottoli: "Quale destino per i piccoli comuni?"

Il Sindaco si augura che tutte le conquiste ad oggi ottenute non vadano perse, manifestando il timore della perdita dei tanti importanti provvedimenti previsti. “Ad aumentare questa incertezza - spiega Camiciottoli - vi è la paura per l’arrivo al Governo in cariche importanti di persone che negli anni passati hanno cercato di distruggere gli Enti Locali con fusioni e unioni dei Comuni. Ci auguriamo invece di poter proseguire con una politica di crescita e collaborazione”.

Sempre in tema di piccoli comuni, infatti, afferma Camiciottoli: “Ricordiamoci che Del Rio, ministro del governo targato Pd, con l’omonimo decreto voleva cancellare i piccoli comuni o rendere loro la vita impossibile dal punto di vista economico costringendoli in ultima analisi ad innaturali fusioni”.

“Siamo molto contenti che l’associazione si stia mobilitando per difendere il buon lavoro del governo uscente che ha garantito ai piccoli comuni 37 milioni per gli impianti di video sorveglianza, l’innalzamento da 1.000€ a 5.000€ della soglia minima per non incorrere nell’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, l possibilità da parte delle amministrazioni di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale di entrata e di spesa e che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto di lavori compresi tra 40.000€ e 150.000€.I piccoli comuni hanno appena rialzato la testa, dobbiamo fare in modo che le conquiste del governo giallo blu non siano una semplice boccata d’ossigeno".