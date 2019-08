Scarsa pulizia del territorio, Spotorno Che Vorrei attacca: "Serve un rigoroso controllo da parte dell’amministrazione comunale"

"Alcuni giorni fa il collega Matteo Marcenaro ha evidenziato l'incuria in cui versava via Puccini ed in particolare gli spartitraffico. Come sempre, solo dopo le nostre segnalazioni ed interpellanze l'amministrazione comunale si attiva ricorrendo al fatto che gli interventi erano già programmati da tempo. Bene siamo andati a verificare se il taglio delle erbacce fosse stato fatto" commenta in una nota Massimo Spiga del gruppo Spotorno Che Vorrei.

"Peccato che, o le ditte, hanno i paraocchi, oppure chi ha sollecitato il servizio non conosce il territorio. Giusto 20 auto più avanti vi è un altro e spartitraffico che è rimasto intatto. Diciamo proprio un bel lavoro. È come per il servizio di spazzamento, dal molo Sant'Antonio al Merello le cunette sono piene di ogni rifiuto, resta necessario, dover rimuovere il materiale, prima delle piogge, che porterebbero il materiale ad ostruire le caditoie".

"È inutile dire che se i cittadini vogliono un servizio migliore devono pagare di più, come risposto dal sindaco durante l’ultimo consiglio comunale, basterebbe controllare che gli appalti vengano eseguiti nei tempi e nei termini indicati, e per far questo, non serve aspettare la relazione auto prodotta da chi fornisce il servizio, ma serve un rigoroso controllo da parte dell’amministrazione comunale del territorio, con sopralluoghi a piedi, e non attraverso fantomatici filmati, perché i cittadini pagano per avere un servizio eccellente"

"Di norma, quando le segnalazioni sono d’aiuto all'amministrazione, ci si aspetterebbe un ringraziamento, mentre il sindaco di Spotorno volendo dimostrare di essere maniacalmente più bravo ed efficiente dichiara in pratica che le comunicazioni non servono a nulla in quanto ci aveva già pensato ed era tutto programmato. Indicazioni ed interpellanze come sul caso area di parcheggio Ex Echinacea dove dopo tre anni e solo a seguito nostri interventi, la disponibilità del sito per i cittadini ed i turisti è arrivata a conclusione" conclude Spiga del gruppo Spotorno Che Vorrei.