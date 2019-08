Albisola: concerto di beneficenza per ENEA onlus dei "Nuovi Solidi", tribute band Lucio Battisti

I Nuovi Solidi sono una tribute band sanremese di Lucio Battisti molto apprezzata e conosciuta in tutto il ponente ligure per l’eccezionale livello qualitativo dell’interpretazione dei brani del famoso cantautore. Quest'anno il comune di Albisola Superiore ha deciso di ospitarli presso la Terrazza sul mare lungo la passeggiata Eugenio Montale in una serata di grande musica e solidarietà. Il gruppo, infatti, associa le proprie esibizioni all’impegno in favore di ENEA - European Neuroblastoma Association ONLUS, associazione creata e diretta da genitori che si occupa di raccogliere fondi per aiutare la ricerca scientifica contro il neuroblastoma, permettendole di essere presente in occasione dei loro concerti per svolgere attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.



Il neuroblastoma è una neoplasia pediatrica ad alta malignità che rappresenta la prima causa di morte per malattia in età prescolare e attualmente ENEA sta realizzando un progetto internazionale di ricerca di drug repurposing in collaborazione con la fondazione di genitori inglesi aPODD e l’Università svedese di Lund, molto nota per l’elevato livello qualitativo dei propri modelli sperimentali di questa particolare forma tumorale che colpisce i bambini. Il drug repurposing consiste nella ricerca di nuovi farmaci nell’ambito di medicine già approvate per altre malattie, in modo da identificare più rapidamente una nuova terapia utile grazie alla maggior celerità garantita dal reimpiego di una farmaco già esistente ed approvato rispetto allo sviluppo di uno completamente nuovo.



Non mancate a questo splendido evento e non dimenticate di passare al gazebo di ENEA per ottenere tutte le informazioni riguardo all'impegno di questa associazione nell'individuare una cura per tanti bambini malati.



Nuovi Solidi - Tributo a Lucio Battisti

Giovedì 29 agosto 2019

Terrazza sul Mare - Passeggiata Eugenio Montale

Albissola Superiore (SV)

Ingresso libero