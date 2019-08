Albenga, intervento di ripristino della condotta fognaria a San Fedele

Inizieranno a breve i lavori di ripristino di un tratto di condotta fognaria a San Fedele di Albenga.

L’intervento, che verrà posto in essere dalla ditta Bologna, consiste nella sostituzione di una parte della tubazione fognaria nel tratto di strada che dalla provinciale sale verso i tornanti in via alla Costa.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Nella fase di passaggio tra il vecchio gestore del servizio Ponente Acque e Sca il Comune non rimane fermo, ma effettua interventi necessari per andare a risolvere situazioni particolarmente importanti ed urgenti per i cittadini”.

Importo dell’intervento è di 12 mila euro.