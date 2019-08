Il Comune di Altare affida i lavori per la messa in funzione della fontana pubblica situata in piazza 1° Maggio. L'intervento è stato aggiudicato alla ditta Tecnoelettra Srl di Stella San Giovanni per un impegno di spesa pari a 1.830,00 euro (iva compresa).

Il crono-programma dei lavori prevede: la posa dei tubi idraulici, di un pozzetto, della stazione di irrigazione per l'aiuola e della rubinetteria, il fissaggio della fontana e alcune modifiche al locale contatore.