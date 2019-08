Andora, i bambini del Campo Solare hanno piantumato due alberelli d'ulivo nel giardino del municipio

I bambini del campo solare comunale di Andora hanno piantato due alberelli di ulivo nel giardino del Municipio.

Un'iniziativa promossa dagli animatori della Cooperativa Diana, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall'Assessore Patrizia Lanfredi: gli educatori hanno voluto coinvolgere i piccoli parlando di temi ambientali, quali l'importanza della salvaguardia dell'acqua, del territorio e dell'ambiente, ma anche realizzare un gesto tangibile a ricordo delle attività svolte nel corso dell'estate in cui il gioco è stato utilizzato per veicolare fra i bimbi l'importanza del rispetto reciproco e della natura.