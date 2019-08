Cairo, indagine di mercato per la manutenzione degli immobili comunali

Il Comune di Cairo Montenotte avvia un'indagine di mercato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento per quanto riguarda gli immobili del patrimonio comunale (annualità 2019/2020).

Queste le lavorazioni richieste:

interventi urgenti/programmati di risanamento, rifacimento, ristrutturazione, ed altri interventi sugli immobili comunali, incluse forniture di materiali; le modalità di esecuzione dei suddetti interventi saranno definite secondo le necessità del caso e valutate dalla Direzione dei Lavori;

messa in sicurezza di immobili o porzioni di immobili al fine di garantire l’incolumità e fermare il degrado: gli interventi saranno richiesti dalla Direzione dei Lavori quando necessario;

interventi che si rendessero necessari con carattere di urgenza o determinati da cause di forza maggiore e/o seguito di pubbliche calamità;

interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia degli immobili, e per assicurare la continuità della fruibilità degli stessi, anche fuori dell’orario normale di lavoro (e quindi in anche in orario notturno e/o in giorni festivi), di qualsiasi tipo e specie, da eseguirsi sugli immobili comunali. A tal proposito dovrà essere assicurata reperibilità attiva 24h/24h.

Nel dettaglio: demolizione di pavimentazioni, rivestimenti, murature, ecc. ristrutturazioni; riparazioni/rifacimenti di coperture piane/a falde con tegole; rimozione sanitari e impianti; posa di opere provvisionali, ponteggi ecc.; rifacimento completo di servizi igienici, impianti elettrici e idraulici/termici; sostituzione di serramenti; riparazione/realizzazione di impianti di condizionamento; rifacimento pavimentazioni e rivestimenti; manutenzione, integrazione, revisione degli impianti elettrici ed antincendio; fornitura materiali, mezzi d’opera trasporti utili alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria; interventi presso i cimiteri comunali relativi al ripristino/ricostruzione di manufatti/impianti esistenti e alla sistemazione di aree esterne; opere varie di finitura connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.

La durata del contratto è fissata in 365 giorni, corrispondenti all'annualità 2019/2020. Salvo la possibilità di prolungare tale durata in funzione degli importi ancora disponibili e non utilizzati nel periodo in esame. In ogni caso, la durata effettiva del contratto è vincolata all'importo delle risorse disponibili, esaurite le quali sarà decretata la fine del contratto.

L’importo a base d’asta è di € 75.000 (euro settantacinquemila) di cui € 3.300 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Qualora se ne ravvisi la necessità potranno essere oggetto di specifica valutazione, mediante la predisposizione di apposite e singole perizie da parte dell'ufficio tecnico comunale, ulteriori e specifici interventi. Per l'annualità 2019/2020 l'importo degli ulteriori interventi (sia mediante predisposizione di apposite e singole perizie, sia attraverso integrazione all'importo contrattuale, è valutato - in via preventiva - pari a € 24.800 (oneri di sicurezza inclusi) oltre Iva.

L'aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il termine per manifestare l’interesse è stabilito per le ore 12 del 13 settembre 2019.