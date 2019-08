Murialdo, approvato un progetto per la pulizia del fiume Bormida in località Fucine

Il Comune di Murialdo approva un progetto per la manutenzione ordinaria del tratto di fiume Bormida in località "Fucine". La delibera è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Giacomo Pronzalino.

L'obiettivo è quello di effettuare una pulizia mirata alla movimentazione dei materiali litoidi in alveo, mediante l'eliminazione dei detriti legnosi e arbustivi presenti a monte del guado, realizzato in via provvisoria dopo il crollo del ponte avvenuto durante l'alluvione del novembre 2016 (l'iter per la ricostruzione è in atto).

Si legge sulla delibera: "Il transito sul guado è di primaria importanza in quanto è l’unico accesso alle borgate Pallareto, Conradi e Grassi. Vista la tipologia di attraversamento sul fiume Bormida, è necessario mantenere l’alveo a monte del guado il più libero e pulito possibile da materiali litoidi e da qualsiasi altro genere di materiale che possa causare un innalzamento delle acque e l’ostruzione dei tubi del guado stesso".

La spesa per l'esecuzione dei lavori, stimata in 8.346,84 euro (iva compresa), sarà coperta mediante la concessione di un finanziamento dalla Regione Liguria.