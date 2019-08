I cittadini di via Bresciana a Savona domenica scorsa si sono messi a ripulire da soli la zona stufi di mandare segnalazioni sia al comune che ad Arte.

I residenti dei civici 25 e 27 sono scesi quindi in strada e con le scope e i rastrelli hanno pulito la via dalle erbacce, le carte e gli aghi di pino.

Non manca la rassegnazione per una zona che ancora oggi non si capisce se sia di competenza comunale o dell'azienda regionale territoriale per l'azienda sociale.