Savona, Roberto Patrassi sorride dopo l'incontro in Comune: "Apertura eccellente da parte dell'Assessore Scaramuzza"

Sembra aver avuto un esito più che positivo il summit di stamattina tra Maurizio Scaramuzza, Assessore allo Sport del Comune di Savona, e il neo presidente biancoblu, Roberto Patrassi.

A confermarlo è lo stesso ex dirigente del Milan stamane in città per conferire a Palazzo Sisto.

Dottor Patrassi, in che clima si è svolto l'incontro?

"Assolutamente positivo. Tutto ciò che dice l'Assessore Scaramuzza è ben detto! Scherzi a parte sono molto contento, lo dico senza ruffianeria nei confronti dell'Assessore e di tutto il suo ufficio di lavoro".

La volontà già espressa dal Savona è di avere un Bacigalupo polivalente, con attività ricettive.

"E' così e sotto questo punto di vista abbiamo avuto un'apertura eccellente. Siamo consapevoli che dovremo giustamente confrontarci con il diritto pubblico, le normative e tutti i relativi obblighi, ma al contempo abbiamo riscontrato la volontà di essere supportati verso questo obiettivo. Attenzione, non mi riferisco al solo stadio Bacigalupo, ma anche alla piscina e al Campus Universitario, coinvolgendo la facoltà di Scienze Motorie per creare una vera e propria cittadella dello sport".

L'Amministrazione Comunale ha chiesto nuovamente i nomi dei proprietari del club?

"Ed è una richiesta doverosa, soprattutto per l'esercizio di controllo a cui sono chiamati gli uffici competenti. Comunicare loro i nomi sarà una semplice formalità. Successivamente lo faremo anche pubblicamente al termine del lungo percorso che ci aspetta anche a livello societario. Dovremo compiere la due diligence e approvare un bilancio, andando ad analizzare la situazioni dei conti del club. da parte nostra non lesineremo energie, sarà il tempo a giudicare il nostro operato".