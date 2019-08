Ceriale, non si ferma all'alt della polizia locale e tenta la fuga in moto: in manette pusher 71enne

Durante un controllo antidroga in borghese gli agenti della polizia locale di Ceriale hanno fermato, al termine di un inseguimento per le vie della città un motociclo che aveva eluso l'alt degli uomini del comando cerialese.

Il lungo inseguimento è terminato in una strada senza uscita dove il conducente del mezzo si è liberato di oltre 20 grammi di cocaina. Per il reato di detenzione ai fini di spaccio, oltre a quello di guida senza patente e resistenza, il soggetto C.A. del 1948, residente a Pietra Ligure, pluripregiudicato, è stato tratto in arresto e quindi tradotto presso la casa circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente e il motociclo utilizzato sono stati posti sotto sequestro penale. Tale sostanza stupefacente sarebbe stata immessa sul mercato cerialese e limitrofo.