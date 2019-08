Andalo: la vacanza su misura per i bambini e per i genitori

Andare in vacanza con tutta la famiglia è sempre un'esperienza meravigliosa, in quanto consente di trascorrere momenti unici ed indimenticabili. Tuttavia, organizzare tutto al meglio non è sempre facile, poiché bisogna tenere conto di esigenze specifiche, che può non essere facile soddisfare al meglio. La prima cosa da fare è scegliere una meta, che sia adatta sia per i grandi che per i piccini. Negli ultimi anni molto gettonato è il Trentino Alto Adige e nello specifico Andalo.

Si tratta di una località posta a 1.040 metri sopra al livello del mare, dove gli abitanti vivono ancora in suggestive casette di legno. A dominare la zona sono le meravigliose guglie delle Dolomiti di Brenta, che regalano ogni giorno suggestioni uniche. Le attività che si possono svolgere in questo piccolo angolo di paradiso italiano sono davvero tante, indipendentemente che si scelga di concedersi qualche giorno di svago in famiglia in estate o in inverno.

L'importanza della scelta dell'alloggio

Quando si decide di andare in vacanza con tutta la famiglia è importante, non solo scegliere la meta perfetta, ma anche prestare attenzione all'alloggio. Infatti, è fondamentale trovare una sistemazione che sia in grado di soddisfare le esigenze di tutti, soprattutto dei più piccoli. Per questo è indispensabile non accontentarsi di un albergo qualunque, ma scegliere un family hotel ad Andalo dotato di ogni comfort.

Di solito, le strutture migliori sono quelle che dispongono di camere specifiche per le famiglie, in cui i bambini ed i genitori abbiano a disposizione spazi su misura, proprio come a casa. Inoltre, non possono mancare ambienti sicuri, occasioni di svago e di relax per mamma e papà, animazione ed un ricco programma di attività, nonché piscine ed un centro benessere.

Importante è anche il ristorante, che deve proporre pietanze genuine e legate alla tradizione, così da provare ogni giorno sapori nuovi ed inaspettati. Il tutto, però, con un occhio di riguardo ai bambini, che hanno esigenze alimentari particolari, che cambiano durante le diverse fasi di crescita.

Vacanza ad Andalo: tante attività per tutti

La suggestiva località di Andalo, posta sull'Altopiano della Paganella, è in grado di far divertire sia i grandi che i piccini, in qualunque periodo dell'anno. In inverno, ad esempio, oltre alle meravigliose piste da sci, che attraggono ogni anno migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, si possono sperimentare anche attività alternative, come salire su una slitta trainata da cavalli o fare una ciaspolata sulla neve.

Per le famiglie dinamiche, invece, interessanti sono il Winter Park, dove è possibile lanciarsi con i bob ed i gommoni, e l'Ice Racing Kart, in cui è possibile guidare i go kart su una pista completamente ghiacciata. Per i più piccoli indicato, invece, è il Baby Park, che prevede una serie di magnifiche attrazioni, tutte da provare. Un'interessante forma di svago, che va bene per tutti, è il Biblioigloo, che prevede libri di ogni tipo e laboratori per le famiglie.

Quando arriva la bella stagione, invece, è bene andare alla scoperta delle meraviglie che la natura mette a disposizione. Il modo migliore è utilizzare la mountain bike o percorrere uno dei tanti sentieri che si trovano nella zona. Sono previsti itinerari impegnativi, ed altri a misura di bambino.

Tuttavia, quando si ha voglia di un po' di relax, il lago di Molveno è l'ideale, poiché è caratterizzato da acque tranquille ed è circondato da dieci ettari di prato inglese, in cui è possibile prendere il sole. Non mancano, però, parchi giochi e tante aree specifiche per praticare sport differenti.