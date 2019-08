Vacanze estive ad Andalo con i bambini: per vivere tutto il bello del Trentino

Una vacanza estiva a misura di bambino è possibile? Assolutamente sì, se si sceglie Andalo come meta di viaggio. Infatti, questo paesino del Trentino Alto Adige, posto al centro dell'Altopiano della Paganella, è attrezzato per garantire tante attività che i più piccoli possono svolgere con o senza i genitori, in modo da mettere al bando la noia e vivere momenti indimenticabili. Inoltre, il centro è facilmente percorribile con i passeggini ed è estremamente suggestivo, poiché dominato da abitazioni tipiche, realizzate in parte in muratura ed in parte in legno.

Gli alberghi certamente non mancano, anche perché questo piccolo angolo di paradiso italiano è molto ambito dagli amanti della montagna. Tuttavia, è fondamentale scegliere una struttura pensata appositamente per accogliere le famiglie, in modo da poter usufruire di servizi specifici, non sempre disponibili. Uno dei più gettonati è l' hotel www.alphotelmilano.it 3 stelle ad Andalo , che è dotato di family rooms: camere comunicanti provviste di ogni comfort.

Ma non basta: il ristorante ripropone piatti tipici della tradizione trentina ed anche menu specifici per i più piccoli. É presente anche un centro benessere, dove i genitori possono rilassarsi, mentre i bambini si divertono in giardino o nella stanza a loro dedicata. Un altro aspetto interessante di questo albergo è che è rispettoso del contesto ambientale in cui è inserito: tra le Dolomiti di Brenta e la Paganella, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta.

Escursioni, cacce al tesoro e tanto altro: non c'è limite al divertimento!

Andare in vacanza ad Andalo con la famiglia vuol dire avere la possibilità di fare incredibili escursioni e passeggiate, anche con i passeggini, così da vivere a pieno la montagna e le sue meravigliose attrattive. Tuttavia, sono disponibili anche percorsi da effettuare in mountain bike, perfetti anche per i più piccoli.

Da non perdere sono i laboratori in quota, che permettono di vestire, almeno per un giorno, i panni dei contadini. Interessanti, però, sono anche le gite in malga, alla scoperta dei sapori più genuini che il territorio ha da offrire. Inoltre, vengono spesso organizzate anche suggestive cacce al tesoro, che consentono a grandi e piccini di esplorare al meglio il centro di Andalo.

Per le famiglie dinamiche è presente anche un parco dedicato allo sport ed al divertimento. Si tratta dell'Andalo Life Park, aperto quasi tutto l'anno, in cui è possibile cimentarsi in tante discipline differenti. All'interno, si trova anche il centro piscine Acqua In, caratterizzato da diverse vasche e da numerosi servizi wellness.

Andalo e dintorni: per vivere tante nuove avventure

Ad appena 5 chilometri da Andalo si trova uno degli specchi d'acqua più suggestivi del Trentino: il lago di Molveno. É circondato da una spiaggia fatta di ghiaino e prato all'inglese, in cui è possibile rilassarsi e godersi il meraviglioso panorama. Da qui, a piedi, o con gli impianti di risalita, è possibile raggiungere il Forest Park, un parco in cui è possibile divertirsi, rimanendo sospesi tra gli alberi, grazie a funi, reti e ponti tibetani.

Tuttavia, nelle vicinanze di Andalo si trovano anche suggestivi itinerari, che vale la pena di esplorare, anche con i bambini piccoli al seguito, come il lago di Garda, che si caratterizza per un particolare clima mediterraneo, e Trento, che ospita il Muse, un importante museo interattivo dedicato alla scienza.