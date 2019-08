A Spotorno alla scoperta della vita sott'acqua

Sta per concludersi la rassegna di appuntamenti estivi gratuiti ed aperti a tutti dedicati alla scoperta della vita sott'acqua in compagnia del CEA Riviera del Beigua.

“Si chiude – interviene Gian Luca Giudice del Comune di Spotorno con delega all’educazione ambientale - infatti giovedì 29 agosto il ciclo di appuntamenti: ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del G.S. Olimpia Sub in località Serra a Spotorno (zona Luna Park). Il mare, punto d’incontro tra Persone, Pianeta e Prosperità, gioca un ruolo centrale per la sopravvivenza del pianeta e per il benessere economico e sociale.

L’uscita di snorkeling non è fine a se stessa, la permette di esplorare, riflettere, condividere idee e proposte sul filo conduttore del Goal 14 dell’Agenda 2030: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Dopo una breve introduzione all'ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in un'osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico. Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicini alla riva. Non si effettuano apnee né immersioni. Per partecipare alle uscite è necessario saper nuotare ed essere muniti di maschera e boccaglio propri.

I minori devono essere accompagnati da un adulto. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate. Al termine i partecipanti vengono nuovamente riuniti sulla spiaggia in un momento conviviale, per commentare e illustrare quanto osservato, formulare commenti e suggerimenti per migliorare le azioni messe in atto per il raggiungimento degli Obiettivi della Strategia di Sviluppo Sostenibile. Durata prevista: 2h circa.”