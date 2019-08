"Islam, immigrazione e globalismo. Le sfide dell'Europa": Alassio incontra Magdi Cristiano Allam

Magdi Cristiano Allam tornerà ad Alassio giovedì 29 agosto per un incontro culturale pubblico in Piazza Partigiani alle ore 21, dove terrà una conferenza su “Islam, immigrazione e globalismo. Le sfide dell’Europa”. Il tema è più che mai di attualità in un momento in cui l’Italia si divide e si confronta sulla prospettiva del riscatto della sovranità nazionale o l’assimilazione negli “Stati Uniti d’Europa”.

A presentarlo al pubblico sarà Marco Melgrati, sindaco "sospeso" della Città di Alassio e da anni grande estimatore e amico del giornalista e scrittore. L’iniziativa è promossa dal Comune di Alassio nell’ambito delle manifestazioni “La Biblioteca sul mare”.

Parteciperanno il vice-Sindaco Angelo Galtieri, il Consigliere comunale con delega alla Cultura Paola Cassarino, la Responsabile della Bibilioteca comunale Giuseppina Tardani.

"Il successo dell'incontro dello scorso anno - il commento di Paola Cassarino - è stato tale da voler inserire anche nella programmazione di questa estate un appuntamento con Magdi Cristiano Allam.

Lo scorso anno presentò la sua ultima fatica letteraria "Il Corano senza veli", quest'anno terrà una vera e propria conferenza su un tema fortemente attenzionato". Allam, oltre a “Il Corano senza veli” ed è autore di 16 libri sull’Islam e l’immigrazione.