Pietra, "I Birrai di Offenburg" tornano per il decimo anno consecutivo nel bosco di Ranzi

E sono 10. Il 29, 30 e 31 agosto tornano per il decimo anno consecutivo nel bosco di Ranzi, sulla collina di Pietra Ligure, I Birrai di Offenburg, il gemellaggio enogastromico tra Riviera Ligure e Germania.

In un gustosissimo incontro di sapori e tradizioni culinarie differenti, tra la bionda birra e il rosso Nostralino, tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della Cucina Ligure, si potrà scegliere tra i Wurstel (alla piastra o bolliti e accompagnati dagli immancabili crauti) e il coniglio alla Ligure, il Fleishkase (insaccato morbido tagliato a fette e scottato sulla griglia) e le Trofie pesto patate e fagiolini, tra gli Affettati e i Formaggi della Foresta Nera e i Ravioli fritti e la Panizza, tra lo Steak (gustosissima carne di maiale) e lo stinco al forno, il Risotto alla Birra e i Gnocchetti caserecci speck e radicchio, tra la Kasekuchen (torta dolce a base di formaggio) e le Frittelle di mele.

I prodotti tedeschi arrivano direttamente da Offenburg, cittadina del sud della Germania gemellata dal 2007 con Pietra Ligure. Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2019 dal Birrifico Kronen e spillati in bicchieri rigorosamente di vetro: la bionda Pils, la bianca Weiss e la scura Herbst Gold.

Come consuetudine la zona tavoli sarà completamente coperta con una tenso-struttura di oltre 600 m2, sotto la quale, ogni sera, si alterneranno street band (Sbanday stree Band) e concerti live: giovedì 29/8 sul paco saliranno i Missing Ink con il loro spirito Rock; venerdì 30/8 sarà la volta delle Teste Guaste, party band con sfrenati revival tutti da ballare; sabato 31/8 chiuderanno i Sherocks con il loro originale tributo alle donne del Rock Sarà attivo anche in questa occasione l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, di pagarli direttamente on line tramite i circuiti Satispay e Paypall evitando così la coda alle casse. Tutte le sere inoltre giochi e gonfiabili per bambini. Ampio parcheggio auto e moto.