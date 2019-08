Savona, il 22 settembre ritorna la "Fiera di San Bartolomeo del Bosco"

"L'obiettivo - prosegue l'Assessore allo Sviluppo Economico Zunato - è quello, da un canto, di promuovere Savona nella sua totalità, quindi anche nella sua anima "rurale", e dall'altro di consolidare e dare slancio a nuove tecnologie, produzioni, valorizzazioni di antiche arti e mestieri attraverso anche l'organizzazione di dibattiti, laboratori, incontri tematici sull'economia circolare. Tutto quanto occorra per dare sprone e volano ad una rinascita sostenibile, in chiave moderna, ma volta a non disperdere, semmai tramandare, quella capacità di equilibrio col territorio trasmessaci dai nostri padri".