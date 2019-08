Sgombero neve e spargimento sale: indagine di mercato del Comune di Murialdo

Il Comune di Murialdo avvia un'indagine di mercato per affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade/piazze comunali (25,42 Km circa) per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Prezzo minimo garantito da 0 a 10 corse 14.000,00 euro; da 11 a 30 corse 1.400,00 euro a corsa; oltre 30 corse - servizio obbligatorio senza riconoscimento economico.

L'appalto prevede anche lo sfalcio erba con due passate annuali nei mesi di giugno e agosto (prezzo minimo garantito per 2 tagli/anno 3.250,00 euro).

I mezzi adeguati alle dimensioni delle strade comunali, dovranno sostare sul territorio comunale. L’espletamento del servizio dovrà avvenire anche nelle ore notturne. L'appalto prevede come stazione di partenza la sede comunale, situata nella borgata Piano.

Questi i mezzi operativi richiesti: tre trattori di cui due minimo HP 100 e uno minimo HP 70, completi di vomero/lama idoneo per lo sgombero neve in tutte le borgate del Comune; un mezzo attrezzato con spargisale munito di 4 ruote motrici potenza HP 100; una mini pala con vomero con un peso inferiore 25 Q; un trattore con trincia a braccio per larghezza sfalcio non inferiore ami potenza minima 80 HP.

Il termine per manifestare l’interesse è stabilito per le ore 12 di martedì 10 settembre.