Osiglia, firmata l'ordinanza che limita l'utilizzo dell'acqua potabile

Negli ultimi anni si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche sotterranee - si legge sul documento - Nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente e sempre con maggiore frequenza, viene lamentata la carenza nelle abitazioni poste alle quota alte e ai piani superiori degli edifici. Tali carenze sono dovute principalmente ad usi impropri e non indispensabili.

L'ordinanza, necessaria per garantire l’approvvigionamento domestico ad uso alimentare e igienico-sanitario, vieta l’utilizzo di acqua potabile per altri scopi quali l'innaffiamento di giardini e orti, lavaggi di superfici scoperte e automezzi e il riempimento di piscine anche non fisse.