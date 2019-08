Striscia di sangue in via Cosseria: clochard aggredito per 20 euro nella notte a Savona

In via Cosseria a Savona questa notte un giovane clochard è stato aggredito e derubato da due persone e ha denunciato l'episodio ai carabinieri della compagnia savonese che stanno indagando sull'accaduto.

Solo 20 euro sono stati il misero bottino e diverse le ferite subite dal senza tetto sulle braccia, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Gli operatori di Ata questa mattina si sono infatti imbattuti in una striscia di sangue sulla strada nella via in questione ( segnalate inoltre altre zone savonesi) e hanno ripulito prontamente la zona.