"Agrigusta" a Quiliano: il programma di venerdì 30 agosto

Il programma di "Agrigusta" (Quiliano) per venerdì 30 agosto:

le conferenze di "Agrigusta" Sala Consiliare – piazza Costituzione

ore 17.00-19.00

Tavola rotonda “Forestazione e recupero di aree agricole abbandonate”.

Interverranno:

- Sindaco del Comune di Quiliano Nicola Isetta: "Quale idea di progetto per il Comune di Quiliano, in ambito forestale e nel recupero di aree agricole abbandonate"

- Comandante Carabinieri Forestali di Savona Dott. Walter Scapin: "Situazione della forestazione in Liguria, normative vigenti riguardanti i proprietari terrieri e casi pratici di incendi avvenuti sul territorio regionale derivanti dalla mancata gestione del territorio"

- Presidente dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria Dott.Agr. Fabio Palazzo: "Problematiche derivate dalla mancata gestione del territorio e ruolo dei dottori Agronomi e Forestali nel recupero delle aree in stato di abbandono"

- Regione Liguria Agr. Damiano Penco: "Quadro normativo sul recupero delle aree abbandonate, quali strumenti a disposizione in Regione Liguria e risultati prodotti negli anni".

Evento accreditato CONAF per formazione permanente 0.250 CFP.

Ore 17.00 – Apertura “Area Sport”. Quiliano Bike in festa con percorsi per ragazzi in collaborazione con SportArt; ore 18.00 - Apertura “Area Giochi per bambini” ore 19.00 - Apertura spazio degustativo e apericena “Local Food”; ore 19.00 - “Passeggiata tra le Crêuze” a cura di Proloco Quiliano, Gruppo Escursionistico La Rocca, SportArt e Associazione OSA; ore 21.30 - Musica dal vivo "Never too Late".

LOCAL FOOD” E RISTORAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Piazza Costituzione 28-29-30 agosto

Polisportiva Quiliano: chiosco bar, panini e dolci;

Quiliano&Valleggia: fritto misto;

Agrihamburgeria Street Food organizzato da Coalvi; Azienda Agricola “La Magnolia”: ruota De.CO.;

Pesca di Beneficenza realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Quiliano per campagna WWF "Stop plastica in mare";

Villa Maria - PACHAMAMA - Mostra collettiva di scultura e pittura a cura di Francesca Bogliolo. Dal 28 agosto al 1° settembre ore 18.30-22.30;

Apertura straordinaria della Biblioteca Civica A. Aonzo - ore 20.30-23.00.