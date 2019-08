Regione, approvato l'avviso pubblico per la presentazione di voucher per la partecipazione a corsi di Alta Formazione e Master

E' stato approvato con delibera di Giunta regionale l’Avviso pubblico per la presentazione di voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta formazione e Master di Iº e IIº livello – Specializzarsi per competere”, da realizzarsi con il contributo del Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.

Le risorse economiche destinate al finanziamento dell’Avviso ammontano complessivamente a 2.350.000 euro. L’importo massimo per singolo voucher è pari a 7.800 euro per i Master di Iº e IIº livello e 3.900 euro per i corsi di Alta formazione e può essere richiesto a rimborso esclusivamente dei costi di iscrizione, totali o parziali, al percorso formativo.

Sono esclusi tutti gli altri costi, quali i rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa.

Destinatari del sostegno economico sono le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti: Laurea triennale/diploma accademico di primo livello, Laurea specialistica/magistrale, Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, Diploma accademico di secondo livello o Laurea vecchio ordinamento, anche conseguiti all’estero; residenza in Regione Liguria; età sino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni); risultino ammessi o iscritti al Master/corso di Alta formazione per il quale si richiede il finanziamento ovvero trasmettano a Regione Liguria dichiarazione di interesse al Master/corso prescelto e, successivamente all’eventuale riconoscimento del voucher, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione, la domanda di iscrizione presentata al soggetto erogatore.

Le domande di sostegno, corredate di tutta la documentazione richiesta e redatte secondo i modelli disponibili sul sito www.fse.regione.liguria.it nella sezione Bandi del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, dovranno pervenire dalle ore 9 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2019 presso il Protocollo Generale della Regione Liguria, via Fieschi 15 – 16121 Genova. Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo serviziouniversitaericerca@regione.liguria.it.