Varazze, gatta con cinque cuccioli abbandonata in un boschetto (FOTO)

Una giovanissima gatta, già con cinque cuccioli, è stata abbandonata in un boschetto di via Salice a Varazze.

Mamma e figli, ancora impauriti e sofferenti, sono stati recuperati da alcuni volontari varazzini ed affidati alle cure della Protezione Animali a Savona. La gatta (è stata sterilizzata) ed i piccoli sono ora in attesa di essere adottati; sono nel reparto gatti della sede Enpa di via Cavour 48 r dove, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, potranno essere visti (019 824735).

Sono diversi i gatti abbandonati in questa fine estate in altrettanti comuni savonesi e le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno continuando i controlli per cercare di sorprendere e denunciare gli autori; l’associazione fa appello agli animalisti a prestare attenzione e a denunciare alle forze di polizia - tutte obbligate ad intervenire su tali reati – situazioni sospette.