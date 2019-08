La Cia invita i Viticoltori a partecipare ad un incontro pubblico con relatori d'eccezione

La CIA, Conferazione Italiana Agricoltori di Savona, invita i Viticoltori a partecipare ad un incontro pubblico che si svolgerà:

Mercoledì 4 Settembre ore 16,00 presso l’Azienda Vitivinicola Cascina Feipu dei Massaretti Albenga, sita in Frazione Bastia Reg. Massaretti n. 7

Durante l'incontro verrà presentato il PROGETTO DIMOSTRATIVO denominato “LIEVITI AUTOCTONI” . Isolamento, selezione ed utilizzo di lieviti da uve locali (in particolare Pigato) per favorire il miglioramento della tipicità delle produzioni enologiche del Ponente ligure, sotto il profilo organolettico.

Interverranno in qualità di esperti e prtner del progetto:

La Dott.ssa Paola MANERA Enologo Ditta SINERGO Soc. Cooperativa Centro Studi Ricerche e Servizi per l’Enologia di Nizza Monferrato (AT) e il Dott. Enrico Tommaso Vaudano Ricercatore presso CREA Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare cia@albenga.it