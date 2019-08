Savona, la proposta di Paolo Forzano per un asse viario importante a Villapiana - via Aglietto - via Falletti - via San Lorenzo - Monturbano

Massimo Arecco, Ilaria Caprioglio,

ho letto della proposta di creare una strada di connessione tra via Piave, angolo via Abba, che serva ad indirizzare parte del traffico verso via Aglietto. Concordo su quella necessità solo in via di principio, non per come è stata proposta. La proposta a mio avviso è troppo “modesta” nel senso che risolve in modo troppo superficiale il problema traffico di Villapiana.

Villapiana ha bisogno di migliori accessi sia in ingresso che in uscita, per ovviare anche ai limiti che l’anello a senso unico ha creato. Credo che l’anello debba essere mantenuto, ma credo altresì che la viabilità di Villapiana debba essere migliorata in modo sostanziale con accesso andata e ritorno su via Falletti e via San Lorenzo.

La recente proposta Arecco di strada periferica al parcheggio di via Piave è troppo stretta e tortuosa, limita eccessivamente gli accessi al parcheggio stesso, non è connessa con via Falletti, elimina l’accesso al parcheggio da via Aglietto.

Vi allego una mia proposta del 2016 per proporvi una soluzione possibile per creare un asse viario importante via Aglietto-via Falletti-via San Lorenzo- Monturbano e per creare anche un certo numero di parcheggi addizionali.