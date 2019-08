Ellera, i volontari Enpa presenti a "Caruggi e Lanterne"

I volontari della Protezione Animali saranno presenti domani sera, sabato 31 agosto, all’evento Caruggi e Lanterne di Ellera (Albisola Superiore), con il loro stand.

Offriranno i gadget Enpa, portachiavi, borse, magliette, con il cui acquisto ad offerta minima si potrà contribuire al finanziamento di una delle tante iniziative giornaliere in favore degli animali bisognosi: dalle cure ai gatti di strada feriti e malati, provenienti da comuni in cui i sindaci non adempiono ai loro doveri di legge (come il vicino di Pontinvrea), al soccorso di animali selvatici feriti e malati di cui, in provincia di Savona, si prendono cura solo i volontari dell’Enpa, associazione onlus, privata e non governativa.