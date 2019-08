Savona, nuovo piano della mobilità: il vicesindaco Arecco espone il progetto dei percorsi ciclo – pedonali

3) Utilizzando la Passerella di Via Acqui si potrebbe arrivare in Corso Ricci e continuare lungo Via Vittime di Brescia fino alla rotonda di Via Stalingrado, in cui è già presente un percorso che conduce a Legino. Essendo Via Vittime di Brescia molto ampia, si potrebbe allargare il marciapiede lato ferrovia, oltretutto relativamente poco utilizzato dai pedoni, per ricavarne un comodo tracciato.