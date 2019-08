Addio "Pat Guitar": Alassio piange il musicista Patrizio Di Fazio

Il mondo musicale ligure piange la scomparsa di Patrizio Di Fazio, musicista alassino. "Pat", come lo chiamavano gli amici, se ne è andato dopo un fulmineo ricovero iniziato soltanto martedì.

I più lo ricorderanno come gestore, assieme alla sorella Agnese, dell'Halloween Pub, un locale che ha fatto la storia della "movida" di Alassio negli anni '80 e '90. Grande conoscitore di musica a 360°, ma in particolar modo amante del blues, era una presenza immancabile nelle "jam sessions" della provincia di Savona e, spesso, ne organizzava lui stesso nel suo pub o in altri locali della zona.

Tocco sopraffino sulla chitarra, tanto che molti lo chiamavano "Pat Guitar", si esibiva spesso in duo nelle estati rivierasche con la formazione Pat & Ric, ma in realtà era anche un raffinato tastierista, soprattutto organista blues. E proprio in questo ruolo, oltre che naturalmente in quello di chitarrista, aveva fatto parte di diverse formazioni.

Continuano a moltiplicarsi sulla sua bacheca Facebook i messaggi di cordoglio di tutta la scena musicale locale: una foto, un ricordo, un saluto verso colui che non è stato solo un grande commerciante e musicista ma era soprattutto una persona buona d'animo, capace di un sorriso e di una parola positiva per tutti.

La salma di Patrizio Di Fazio si trova ora nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove domani alle ore 16.00 si terrà l'ultimo saluto al musicista alassino.