Piccolo incidente, ma forse sarebbe più il caso di definirlo "un imprevisto tecnico", nella tarda mattinata di oggi ad Albenga, poco lontano dalla stazione ferroviaria.

A seguito di una manovra complessa nell'incrocio tra via dei Mille e via Patrioti un autoarticolato di grosse dimensioni ha danneggiato una panchina presente a bordo strada.

La polizia locale è prontamente intervenuta per gli opportuni rilievi del caso.

Il Comune agirà per chiedere i danni e per il ripristino.