L'onorevole Foscolo e il ministro Centinaio, baci leghisti sulla spiaggia: il gossip di Dagospia

L'onorevole della Lega e consigliere comunale di Pietra Ligure Sara Foscolo e il ministro dell'agricoltura leghista Gian Marco Centinaio stanno insieme? A rivelarlo è il blog Dagospia che li ha paparazzati sulla spiaggia di Forte dei Marmi.

Il capogruppo leghista, ministro probabilmente ancora per pochi giorni vista la fine del rapporto di Governo con il Movimento 5 Stelle, è stato immortalato in una serie di scatti fotografici in atteggiamenti teneri sulla spiaggia con la deputata pietrese e l'irriverente sito web non ha perso l'occasione per ironizzare sui tatuaggi della coppia.