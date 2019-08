Cornoler: un ristorante esclusivo dove organizzare incontri di lavoro o cene a lume di candela

Desiderate vivere un'esperienza culinaria unica e irripetibile, avvolti da una calda atmosfera a tavola, sorseggiando vini di prestigio, italiani e esteri? Al Ristorante Cornoler a Torino è possibile! Qui potrete gustare l'eccellenza dell'arte culinaria, in un ambiente raccolto e curato nei minimi particolari. In questo locale ogni dettaglio dell’arredamento è stato realizzato per rendere esclusiva la vostra permanenza: i pavimenti in stile veneziano, le pareti addobbate con una carta da parati dai tenui colori che accolgono i quadri di Piero Ruggeri e le luci soffuse di mini abat-jour alla sera, che creano la giusta intimità.

Qui tutto sembra progettato per offrire ai clienti un'atmosfera essenziale che dona sensazioni di benessere. È qui che si incontrano i piaceri della cucina del giovane Chef, Giovanni Balzo, con le sue armonie di profumi, equilibri di sapori e tutto intorno una gradevolezza estetica raffinata e accattivante. Queste caratteristiche rendono il Cornoler perfetto ed unico per organizzare cene romantiche o anche di lavoro.

Per ulteriori informazioni:

Cornoler

Via Bellini 8/c – Torino

Tel: +39.011.192.17.540

www.ristorantecornoler.it – info@ristorantecornoler.it