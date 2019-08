Piaggio Aerospace: depositato il Programma per il rilancio della società

Il Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, ha reso noto che, come previsto dalla cosiddetta Legge Marzano, il Programma per il rilancio di Piaggio Aero Industries (Piaggio Aerospace) e Piaggio Aviation – entrambe in amministrazione straordinaria - è stato depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico prima del termine di scadenza previsto.

Nel giugno di quest’anno, il Commissario Nicastro aveva ottenuto l’autorizzazione a portare la data ultima per il deposito al 30 agosto. L’esecuzione del Programma deve essere autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.