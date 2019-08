"Agrigusta" a Quiliano: il programma del prossimo weekend

A Quiliano continuano gli appuntamenti di "Agrigusta". Ecco il programma del prossimo fine settimana:

Sabato 31 agosto

Piazza Costituzione ore 10.00 - Sala consiliare - Incontro con gli Amici della Borgogna della Comunità di Mâconnais-Tournugeois per festeggiare il decennale del Patto di Amicizia Centro Storico

ore 12.00 - Pranzo su prenotazione con gli Amici della Borgogna (tel. 019 887180)

ore 16.00 – Degustazione guidata di Jacopo Fanciulli di JFWine&FoodCommunication “Il Terroir della Borgogna del sud: il Mâconnais” (prenotazione tel. 349 3201960)

dalle ore 16.00 - Esposizione animali ad uso didattico a cura dell'Azienda Agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro

dalle ore 18.00 Apertura spazi degustazione vini: “La via della Granaccia del Quilianese” Via Bertone Azienda Agricola Turco Innocenzo - Azienda Agricola Viarzo - Az. Agricola Vigna Nuova Turco Dionisia piazza Gramsci "Bianchi di Ponente" di Vite in Riviera - "Chardonnay del Mâconnais di Borgogna"

ore 19.00 / 24.00 - S.M.S.F Quilianese Radio104 Savona Sound “In diretta da Quiliano” con rotazione degli speakers e interviste

ore 19.30 - Apertura ristorazione e punti degustativi "Piatti di Liguria" ore 21.30 - Soc. Cattolica DON BAZZANO Musica dal vivo "Radio 80"

Domenica 1° settembre

Piazza Costituzione ore 10.00 - Palazzetto dello Sport Apertura Mostra della fisarmonica ed esibizione di fisarmonicisti (ingresso libero) a cura Associazione ANTEAS

ore 15.00 / 19.00 Esibizione di fisarmonicisti di tutte le età

Centro Storico ore 10.00 - “Fisarmoniche nel Borgo”

ore 10.00 / 13.00 - Esposizione animali ad uso didattico a cura dell'Azienda Agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro

ore 11.00 - Via bertone Presentazione etichetta 2019 Degustazione guidata del Buzzetto e della Lumassina.

ore 12.30 - Apertura ristorazione

dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 16.00 alle 23.00 Via bertone Apertura spazi degustazione vini: “La via della della Granaccia e del Buzzetto”. Produttori: Azienda Agricola Turco Innocenzo - Azienda Agricola Viarzo - Az. Agricola Vigna Nuova Turco Dionisia Piazza Gramsci "Bianchi di Ponente" di Vite in Riviera - "Chardonnay del Mâconnais di Borgogna"

ore 16.00 - Azienda Agricola Turco Innocenzo Degustazione guidata di Jacopo Fanciulli di JF Wine&Food Communication "I Bianchi e i terreni del Ponente Ligure" (prenotazione tel. 349 3201960)

Ore 18.15 Campionato Mondiale del pesto Genovese al mortaio Gara di selezione valida per il prossimo Campionato Mondiale 2020 che si svolgerà a Genova presso il Palazzo Ducale

ore 19.00 / 24.00 - SMSF Quilianese Radio104 Savona Sound “In diretta da Quiliano” con rotazione degli speakers e interviste

ore 19.30 - Apertura ristorazione e punti degustativi "Piatti di Liguria"

ore 21.30 - SOC. CATTOLICA DON BAZZANO Musica dal vivo "Music Time-Italian Graffiti" “LOCAL FOOD” E RISTORAZIONE CENTRO STORICO

31 agosto - 1° settembre

“Piatti di Liguria”  S.M.S. Fratellanza Quilianese  Soc. Cattolica Don L. Bazzano  Agriturismo Innocenzo Turco  La Faraccia  Panetteria Genta Con aperitivi Cocktail e dolci :  Bar del Centro  Latteria "Du Burgu"

Durante la manifestazione: CENTRO STORICO 31 agosto - 1° settembre  Mostra missionaria del centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini liguri  Con la partecipazione delle attività commerciali del Borgo, dei produttori di Quiliano e del mercato hobbisti e artigiani a cura del Consorzio “La Piazza”