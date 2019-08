Apm Terminals, soddisfazione per la certificazione Bio per il Reefer Terminal

Da sempre APM Terminals attribuisce grande importanza ai temi della sostenibilità e dell’ambiente.

"La certificazione biologica per le attività di stoccaggio di Reefer Terminal è quindi per noi grande motivo di soddisfazione commerciale oltre ad avere un significato importante" spiegano da Apm.

Senza questa certificazione non sarebbe possibile far transitare dal magazzino di Reefer Terminal i prodotti bio, banane e ananas in particolare. Tutta la filiera dei prodotti biologici deve essere infatti certificata da organismi di controllo secondo il Reg CE 834/2007, che definisce il sistema di produzione, trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione nell'Unione Europea. Reefer Terminal è certificata dal 2014 con l’organismo di certificazione e controllo CCPB S.r.l.