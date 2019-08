Ex Alborada a Celle, non solo biblioteca ma anche una parte espositiva culturale e un'area riunioni

Biblioteca al primo piano ma non solo, l'ex Alborada di Celle avrà un volto ancora diverso rispetto alla progettazione iniziale.

Il sindaco Caterina Mordeglia ha in mente per il piano terreno una parte espositiva culturale, proiezioni (che al momento si effettuano in sala consiliare), postazioni di tele lavoro, tavoli start up per i giovani e riunioni e un piccolo spazio dedicato al bar, accantonato il caffè letterario, idea della precedente amministrazione Zunino.

Sul tetto invece ci sarà spazio per matrimoni civili, cerimonie, eventi.

Dopo che lo scorso marzo il bando di gara era andato deserto e a maggio una domanda è stata presentata ma i documenti pervenuti non sono risultati formalmente corretti, verrà probabilmente ripubblicato un altro bando ma le tempistiche si allungano sicuramente ai primi mesi del 2020.