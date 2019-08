Code e rallentamenti sulla A10 causa traffico intenso (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.13: coda di 16 km tra Pietra Ligure e Savona in direzione Genova. Restano 4 (chilometri) nel tratto compreso Savona e Spotorno in direzione del Confine di Stato.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45: 21 chilometri di coda per traffico intenso nel tratto compreso tra Borghetto e Savona in direzione di Genova.

AGGIORNAMENTO ORE 11.13: per traffico intenso, sono segnalate code di 18 km tra Albenga e Spotorno in direzione Genova. Disagi anche tra Savona e Spotorno con code di 4 km in direzione del Confine di Stato.

Mattinata complicata per gli automobilisti lungo l'autostrada A10. A causa del traffico intenso, la società che gestisce la tratta, segnala code per 8 chilometri circa tra Savona e Feglino in direzione del Confine di Stato.

Disagi anche tra Borghetto e Savona in direzione Genova, dove sono segnalate code a tratti, sempre per traffico intenso.

Queste le previsione di traffico per questo weekend:

Sabato 31 agosto 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso su tutta la tratta;

- Possibili rallentamenti o code nella tratta Savona - Finale Ligure, tra le ore 9.00 e le ore 12.00;

- Possibili code in uscita alla Barriera di confine, dalle 13.00 alle 19.00;

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso con possibili code tra Pietra Ligure e Savona;

- In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine che si esauriranno entro le ore 12.00;

Domenica 1 settembre 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno;

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta;

- Possibili rallentamenti o code tratta Pietra Ligure - Savona;

"Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, anche di modesta entità in condizioni di traffico intenso - spiegano dalla società Autostrada dei Fiori - Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili".