Venti germani reali morti nel Nimbalto lato Marinella a Loano (nel bagnasciuga e tra le canne). L'allarme è stato lanciato nella giornata di ieri da alcuni residenti sul gruppo Facebook "Loano-Caput Mundi".

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili urbani di Loano e dell'Asl 2. Ancora in via di accertamento le cause del decesso.