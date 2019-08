Savona, con l'auto avvicinava le ragazze per poi mostrare i genitali: 22enne denunciato dalla Polizia di Stato

A bordo della propria auto avvicinava con banali scuse delle ragazze per poi mostrarsi privo di pantaloni e chiedere prestazioni sessuali. Per tale motivo, a Savona, un 22enne italiano è stato denunciato dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato per atti osceni e molestie.

Tutto è partito lo scorso 23 agosto, quando una 16enne si è rivolta alla Questura per denunciare quanto accadutole nel pomeriggio (intorno alle 16) in via Nizza. La giovane aveva infatti raccontato alle forze dell'ordine di essere stata avvicinata da un'automobile il cui conducente, con la scusa di chiedere un’indicazione stradale, le aveva mostrato i genitali. Un fatto che aveva scosso la ragazza, allontanatasi poi in direzione di uno stabilimento balneare dove ha riferito il fatto e dove in seguito ha deciso di rivolgersi alla Polizia, intervenuta con una pattuglia della squadra volante.

La segnalazione del 23 agosto non è rimasta isolata: i poliziotti savonesi, dopo alcune indagini, sono risaliti ad altri episodi e dopo aver sentito le testimonianze di altre ragazze (in alcuni casi vittime di veri e propri inseguimenti), con relativa descrizione dell'uomo al volante dell'auto, sono riusciti ad individuare il responsabile (che avrebbe agito principalmente in zona Fornaci, ma anche nel centro città) per poi denunciarlo.

La Questura savonese, che sospetta ci possano essere ulteriori azioni del 22enne non ancora denunciate risalenti anche alla Primavera scorsa, invita chi ha vissuto una situazione simile a quelle sopra descritte a rivolgersi alla Polizia di Stato per ulteriori accertamenti sul caso in questione.