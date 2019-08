Loano, minoranza caustica. Siccardi: "L'unica cosa che va avanti è l'orologio in centro con l'ora sbagliata"

Una richiesta di consiglio comunale urgente con tanto di richiesta al Prefetto di commissariare la città. Questo è quanto si è potuto assistere ieri sera nella sala consiliare di Loano. Promotori dell’iniziativa, i gruppi di minoranza LoaNoi e Pd/Da sempre per Loano, autori dell’unico punto all’ordine del giorno nella seduta di ieri.

Giulia Tassara (Pd/Da sempre per Loano) riassume così questa decisione: “Ravvisiamo enormi problemi di comunicazione, e non soltanto tra maggioranza e minoranza, come da tempo stiamo rimarcando. Ma anche all’interno stesso dei vari esponenti della maggioranza e nei confronti di tutto il personale della macchina comunale. Il limite più grosso, però, è la mancata comunicazione verso i cittadini, che vogliono un’informazione costante, non soltanto quando c’è il taglio di un nastro o quando il sindaco si fa i selfie con atleti e VIP di turno. I cittadini vogliono sapere perché abbiamo accolto l’estate con una struttura dei Marinella ancora fatiscente e abbandonata sulla spiaggia. Vogliono sapere perché la passeggiata di Ponente non finisce mai, sembra vittima di una ‘Sindrome di Penelope’ in attesa di un Ulisse ancora lontano anni luce”. Tassara conclude con una battuta: “Non solo vorremmo risposte, ma le vorremmo sentire anche un po’ dalle voci degli assessori e dei consiglieri comunali. Basta con i consigli ‘luigicentrici’, signor sindaco: perché a farsi carico del peso di tutti i problemi o se ne rimane schiacciati o se ne diventa complici”.

Quali, i problemi che possono spingere la minoranza a chiedere un commissariamento?

Li riassume così il capogruppo Paolo Gervasi, di LoaNoi: “Sappiamo che è nato un comitato spontaneo formato da cittadini, commercianti del centro, turisti. Persone che alzano la testa e portano in Comune un elenco di tutti quei disagi che noi della minoranza siamo ormai nauseati di ripetere. A questo punto, di fronte alla voce di popolo, non possiamo più essere etichettati come ‘visionari’ o ‘jettatori’. E la prima cosa che emerge è una raccolta differenziata che cresce nei risultati solo grazie alla tenacia dei cittadini virtuosi, ma che come sistema strutturale fa acqua da tutte le parti. E voi, come avete premiato questi loanesi così attenti alla differenziazione? Alzando, due anni fa, l’imposta del 10%. Ma a fronte dei traguardi conseguiti, in qualsiasi comune la tariffa scende. E intanto continuiamo a vedere: una città sporca come non è mai stata; uno spazzamento strade scomparso; cassonetti mai lavati e maleodoranti; presenza crescente di topi e blatte; cattiva gestione delle isole ecologiche, con cassonetti accessibili a chiunque voglia invece usarli in modo scriteriato e caotico; mancati controlli su tutto questo; danni all’antica pavimentazione del centro storico causati dal passaggio di mezzi meccanici”.

Chiuso il capitolo sulla nettezza urbana, Gervasi passa al tema “Città dello Sport” e afferma: “Eclatante che un comune che si fregia di questo titolo perda il calcio alla vigilia di un imminente campionato, togliendo un punto di riferimento a tante famiglie di ragazzi loanesi costrette a spostarsi altrove? È stato fatto il possibile per evitare che ciò accadesse?”

Gervasi chiude con la manutenzione del verde: “Abbiamo assistito a tagli che, agli occhi dei cittadini, spesso sono sembrati indiscriminati. Se siamo arrivati a questo punto oggi, molto probabilmente è perché nella gestione del patrimonio arboreo si è peccati di superficialità in passato. Ennesima testimonianza di un’amministrazione che continua a viaggiare senza un preciso orientamento”.

Alle parole di Gervasi fanno eco quelle di Gianni Siccardi, capogruppo del Pd/Da sempre per Loano: “Non abbiamo solo prodotto interpellanze, ma abbiamo messo in atto tanti tentativi di dialogo e di incontro. E le sue premesse, in questo consiglio comunale odierno, sono state quelle di accusarci di voler mettere in ridicolo il vostro operato. Mi sento profondamente offeso, non mi riconosco affatto in questo ruolo. Ma nonostante le delusioni che continuate a darmi credo di avere ancora tante soluzioni da proporre per il bene della città che, alla fine, è l’unica cosa che voglio. Per esempio, quando è esplosa la polemica sui tagli del verde, nonostante fossi addolorato nel vedere quanto fatto, posso garantire che tutta la minoranza, con atto di responsabilità, ha cercato di spiegare ai cittadini le scelte fatte. Ci sentiamo tutti parte di una sola amministrazione comunale, eppure il sindaco non perde occasione di coinvolgerci solo quando si trova in difficoltà. Ad esempio, con l’adozione dell’imposta di soggiorno, offrimmo sostegno e voto unanime, salvo poi essere esclusi da ogni logica sulla sua gestione e sulle priorità. E intanto, a livello di immagine, vediamo un festival estivo che perde di qualità e appetibilità anno dopo anno”.

Siccardi conclude con una battuta: “In una città che sta facendo gravi passi indietro, l’unica cosa che va avanti è l’orologio nella torre del centro storico. Le lancette sono avanti di un quarto d’ora ed è uno dei simboli di Loano più fotografati dai turisti. Almeno regolatelo!”

Patrizia Mel (LoaNoi), parte nella sua disamina con il sito visitloano: “L’ho controllato in ogni sua parte e sono molto delusa. Intanto è in tre lingue, italiano, inglese e francese, manca il tedesco ed è una scelta inspiegabile da parte di una città che da sempre gode di un forte turismo dalla Germania. E comunque la home-page è sempre solo in italiano e solo su alcune pagine del sito, non su tutte, si può disporre di minime traduzioni. Un pessimo biglietto da visita in un mondo turistico che si basa sempre di più sulla programmazione on line delle proprie vacanze. Se poi guardiamo l’agenda delle manifestazioni, dobbiamo dire grazie con tutto il cuore al CAI, perché sui prossimi 40 eventi in programma, ben 18 sono le loro escursioni alla scoperta dei nostri territori. Tolto il CAI, vediamo un programma povero e ben poco appetibile”.

Mel passa dal virtuale al reale: “La città è sporca come non mai e non lo diciamo noi, lo dice la gente. Abbiamo buchi nelle strade, scarsa illuminazione in diversi tratti, una città decisamente poco pet-friendly con una sola area cani che non basta nemmeno per i residenti, figurarsi per i turisti. E poi, un tempo nota come ‘Città delle Fontane’, oggi Loano ha tutte le sue fontane chiuse o sporche. Che cartolina pessima da dare ai turisti!”

Il sindaco Luigi Pignocca sorride, più sorpreso che divertito, per l’appellativo di ‘luigicentrico’, dopodiché replica: “Il fatto che abbiate addirittura scritto al Prefetto mi rattrista, ma ormai sono vecchio di politica, so che la vostra vuole essere solo una provocazione e come tale la prendo. A proposito di Prefetto, Loano sta ricevendo frequenti complimenti dal Prefetto e dal Questore per come stiamo gestendo l’ordine pubblico e la sicurezza, però questo nessuno lo dice. E a proposito dei miei ‘selfie’, come dite voi: proprio ieri sono stato ricevuto dal Prefetto insieme a Umar Nuri, il nostro milite della Croce Rossa, per parlare tutti insieme di antirazzismo. Anche questo non lo dice nessuno...”

Passando ai problemi: “Per quanto riguarda la struttura distrutta del Marinella – spiega il sindaco – essa insiste in parte su terreni di responsabilità del Demanio Marittimo, per cui il Comune non può operare in totale autonomia. Sullo sport mi avete accusato di non operare come ‘il buon padre di famiglia’ per tanti giovani loanesi. Invece sì, mi sento buon padre di famiglia, nel momento in cui ho fatto effettuare 36 sopralluoghi negli impianti sportivi e ad agosto ho fatto spostare dei capitali provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico per far fronte alle criticità”.

Per quanto riguarda le opere pubbliche e il dialogo all’interno della macchina comunale, spiega Pignocca: “Tra quota 100 e altri pensionamenti tantissimo personale storico se ne sta andando. Con i vicini Comuni di Pietra Ligure e Finale Ligure abbiamo varato tanti concorsi per nuove assunzioni, ma ovviamente sono procedure che richiedono tempo, ci stiamo organizzando”.

Sull’imposta di soggiorno: “Solo da aprile a giugno sono entrati in cassa 116mila euro e prevediamo entro ottobre di superare il tetto dei 300mila. Di questi fondi, il 15% andrà alla Camera di Commercio proprio per tutelare l’immagine del territorio di tutta l’Italian Riviera, che comprende anche Loano. Impariamo a ragionare un po’ in grande, non sempre e solo per campanili”.

Il primo cittadino conclude con una battuta: “Non mi sembra che né io né alcun esponente della maggioranza si sia mai sottratto al dialogo e al confronto. Ma come fate a dire che escludo la minoranza da ogni progetto, se da oltre un anno mi rendo disponibile per almeno un incontro al mese di tutti i capigruppo e non ci si riesce a mettere d’accordo nemmeno su un giorno e un orario?”