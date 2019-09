Borghetto, un pezzo di storia del Comune approda alla meritata pensione: Novello, Valastro, Pescio e Giordano salutano i colleghi

"Il Comune di Borghetto Santo Spirito, quest’estate, è stato segnato da pensionamenti che hanno ridotto il personale, comportando la necessità di nuovi assetti organizzativi; ma non è solo questione di efficienza... andare in pensione dopo tanti e tanti anni di servizio è un passaggio delicato a livello umano, non ci saranno più rapporti quotidiani con i colleghi e i cittadini e quest’aspetto per chi va e per chi resta crea comunque una mancanza... Ma siamo sicuri che i nuovi pensionati torneranno spesso a trovarci, magari per un saluto o per un consiglio, ce n’è sempre bisogno" commenta in una nota il vice sindaco Luca Angelucci.

"Dopo il pensionamento, già ricordato dall’amministrazione comunale, di Pietro Francesco Pescio, capo squadra della manutenzione del verde pubblico, per oltre vent’anni addetto del settore nettezza urbana e del verde pubblico con la qualifica di capo squadra, sempre pronto con generosità a mettere nel suo lavoro tutta la sua grinta ed energia, è stato il capo squadra degli operai dei lavori pubblici Antonio Valastro a salutare i colleghi per la pensione".

"Antonio Valastro è stato in forza al Comune per molti anni e ha dimostrato sempre un grande attaccamento alla nostra comunità, rendendosi sempre disponibile con le sue competenze anche nelle emergenze, dando un senso di tranquillità alle amministrazioni che si sono avvicendate nella gestione quotidiana di un paese piccolo ma con molte complessità. Il suo carattere deciso ma comprensivo è stato un collante per la squadra di operai, che devono essere sempre ben indirizzati e motivati, in considerazione della varietà delle mansioni che svolgono e della velocità dei tempi di risposta richiesti. La disponibilità di Antonio è stata preziosa anche durante quest’estate, dopo il pensionamento, quando si è reso disponibile ad accompagnare la guida escursionistica durante le escursioni programmate dal Comune tra Borghetto e Ceriale, una presenza importante per la riuscita e l’ordine dell’evento. Inoltre è stato prezioso il suo contributo tecnico per la buona riuscita della rassegna culturale “Serate con l'Autore”, prestato, anch'esso, gratuitamente. Grazie, quindi, anche per questi gesti che aiutano a sentirci parte di una comunità".