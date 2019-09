Incidente sulla Torino-Savona nei pressi di Marene: cinque coinvolti di cui due bambini, nessuno grave

Incidente autonomo di un'auto, una Fiat Panda, sulla Torino-Savona A6, in direzione di Savona al km 95 presso l'area di servzio Rio Colorè Est poco prima dello svincolo per Marene.

Sull'auto erano presenti cinque occupanti di cui due bambini. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario del 118 che ha preso in cura i coinvolti nell'incidenti. Si tratta di quattro codici verdi e un giallo, nessuno versa in gravi condizioni.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Vigili del fuoco in loco per la messa in sicurezza del veicolo.