Alassio torna a respirare gli anni 60 con una sfilata abbinata all'arte (FOTO)

La settimana scorsa con grande successo si era inaugurata la mostra dell'esuberante artista torinese Nicoletta Deva Tortone che durerà fino all'8 Settembre. Nicoletta però ha voluto regalare ai suoi visitatori un paio d'ore anche questo estroverso: una sfilata di moda abbinata a improvvisate sue opere effettuate al momento, con i capi forniti da Federica Nardoni Spinetta, imprenditrice di moda alassina che opera a Montecarlo. Ma le modelle non erano delle professioniste, erano ragazze (e anche ragazzi) della Torino e Milano bene , in vacanza ad Alassio ingaggiati dai vicini stabilimenti balneari.

Si è respirato perciò un bellissimo momento che ha fatto ricordare quando per Miss Muretto partecipavano al concorso le ragazze in vacanza ad Alassio: e il "gioco" funzionava molto bene, perché si vedevano bellissime ragazzine figlie di vip e non vip socializzare che si volevano solo divertire senza velleità di futuro successo artistico, televisivo, cinematografico, ecc. (se ciò avveniva, succedeva "per inerzia").

Tornando alla sfilata, la partecipazione è stata molto bella. tra i giovani modelli in erba Lapo Testa (nipote del famoso Armando Testa, pubblicitario). La bellissima sua sorella Lavinia Testa cantava magnificamente in abbigliamento mozzafiato (vedere foto).

Il sindaco Marco Melgrati aveva la sua Luna, ragazza 17enne bellissima, avuta con Maria Monte, anche le bellissima donna presente. Anche lui ha fatto la sua performance (vedere foto). Aria di anni 60, insomma, da "imbottigliare" in quella famosa boite (lattina) creata da Mario Berrino e marchiata "Aria di Alassio" rimasta ancora essa famosa.